One Direction в посте выразила скорбь по погибшему Пейну

Музыкальный коллектив One Direction опубликовал первую за четыре года запись в соцсетях.

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Музыканты выразили сожаления в связи с гибелью экс-участника группы Лиама Пейна. Они заявили, что «потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили».

Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года.

Перед гибелью музыкант устроил дебош в своём номере — он кричал, разбил телевизор и ноутбук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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