One Direction в посте выразила скорбь по погибшему Пейну
18 октября 202403:01
Музыкальный коллектив One Direction опубликовал первую за четыре года запись в соцсетях.
Музыканты выразили сожаления в связи с гибелью экс-участника группы Лиама Пейна. Они заявили, что «потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили».
Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года.
Перед гибелью музыкант устроил дебош в своём номере — он кричал, разбил телевизор и ноутбук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru