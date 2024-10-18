One Direction в посте выразила скорбь по погибшему Пейну

Музыканты выразили сожаления в связи с гибелью экс-участника группы Лиама Пейна. Они заявили, что «потребуется время для скорби и принятия потери нашего брата, которого мы горячо любили».

Запись стала первым постом коллектива с июля 2020 года.

Перед гибелью музыкант устроил дебош в своём номере — он кричал, разбил телевизор и ноутбук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

