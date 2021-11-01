«Она была моим другом»: Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагические события на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где от выпущенной им пули погибла женщина-кинооператор.
По сообщениям CNN, Болдуин остановил машину на обочине дороги и вышел к преследовавшим его папарацци.
По словам актера, такие события случаются во время съемок один раз на триллион.
«Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», — сказал он.
В завершении беседы актер попросил не преследовать его машину, потому что в ней «плачут дети». Он добавил, что не может комментировать ход расследования до его завершения
Трагедия на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла 21 октября. Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
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