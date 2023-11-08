«Он жил в фантазии»: Мать Горшенева поделилась воспоминаниями о детстве музыканта
Мать рок-музыканта Михаила «Горшка» Горшенева (1973-2013) Татьяна Ивановна рассказала о детстве исполнителя на открытии выставки «Панк-культура. Король и Шут» 3 ноября. Об этом сообщил портал «Газета.ru».
По словам матери рок-звезды, ее сын много фантазировал в детстве и излагал свои фантазии в виде рисунков и рассказов. «Он жил в фантазии. В детстве, когда он врал, мне врач сказал — он просто фантазирует. Поэтому не ругайте своих детей, когда они вам врут — они фантазируют», — отметила Горшенева.
Родственница музыканта добавила, что все увлечения ее сына были всерьез, он нередко получал травмы в детстве. «Когда они играли в войнушку, родители жаловались на него — дерется, как будто война настоящая. Пошел на бокс — руку сломал. На каноэ походил — перевернулся — [получил] воспаление легких», — рассказала она.
Ранее первая серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» вышла в онлайн-кинотеатре Okko. Фильм состоит из двух частей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru