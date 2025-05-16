Ольга Куриленко снимется в триллере «Пусть Бог все уладит» с с Мартином Фриманом
Модель и актриса с российскими корнями Ольга Куриленко сыграет в триллере «Пусть Бог все уладит», сообщает Deadline.
Пока неизвестно, какую именно роль ей предстоит воплотить в новом фильме. Ее партнером по съемочной площадке в проекте станет Мартин Фриман, известный по ролям в трилогии «Хоббит» и детективному сериалу «Шерлок».
Фильм расскажет историю бывшей рок-звезды Кайла Робертса (Фриман), который пытается бороться с выгоранием. Однажды к нему в дом врываются преступники, и берут героя в заложники.
Ранее Куриленко появилась в новой картине от студии Marvel «Громовержцы*», при бюджете в $180 млн за первый уикенд проект заработал в мире больше $160 млн и получил 94% позитивных отзывов на авторитетном сайте RottenTomatoes. Актриса сыграла в фильме персонажа Антонию Дрейкову, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru