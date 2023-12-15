Ольга Бузова обрушилась с критикой на сериал «Слово пацана»
Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем личном блоге заявила, что нашумевший сериал «Слово пацана» способен негативно влиять на молодежную аудиторию.
Воспитанница «Дома 2» считает, что сериал, хоть и сделан хорошо, прославляет «ничтожные поступки», в нем слишком много сцен насилия, нет ни одного положительного персонажа и морали.
С ней не согласился народный артист России Сергей Гармаш, который заявил «РИА Новости», что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» «непростой, но замечательный». По его мнению, авторы рассказывают «об истории наших 90-х годов» и, в целом, фильм адресован «ко взрослому поколению».
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью «Радиоточке НСН» возмутился попытками политиков запретить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ольга Бузова обрушилась с критикой на сериал «Слово пацана»
- Всемирный банк: Долги других стран перед РФ за 2022 год выросли на 9%
- Минэнерго: Более 228 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
- NASA перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС
- Соцопрос: Почти половина россиян передаривает новогодние подарки
- Минсельхоз: Производство вина в России в 2023 году составит 520 млн литров
- СМИ: Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций
- В Петербурге откроется выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»
- Свинка Пеппа и дракон: Названы самые популярные новогодние костюмы для детей и взрослых
- Овечкин не забил в 11 матчах подряд и установил личный антирекорд в НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru