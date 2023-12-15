Ольга Бузова обрушилась с критикой на сериал «Слово пацана»

С ней не согласился народный артист России Сергей Гармаш, который заявил «РИА Новости», что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» «непростой, но замечательный». По его мнению, авторы рассказывают «об истории наших 90-х годов» и, в целом, фильм адресован «ко взрослому поколению».

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью «Радиоточке НСН» возмутился попытками политиков запретить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок».

