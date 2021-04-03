Олеся Железняк раскрыла подробности съемок седьмого сезона сериала «Сваты»
По словам актрисы Олеси Железняк, за четыре года работы над седьмым сезоном сериала «Сваты» удалось снять четыре серии. При этом премьера нового сезона состоится до конца года, прогнозирует исполнительница роли Ларисы.
«Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме», - сказала Железняк.
Актриса объяснила, что большинство участников съёмочной группы живут на Украине, их не удавалось собрать вместе почти год, сообщает SMNews.
Напомним, украинский сериал «Сваты» о взаимоотношениях старшего поколения семей Будько и Ковалевых появился на экранах в 2008 году. Сериал был запрещен на Украине в ноябре 2017 года из-за политической ситуации, российскому актеру Федору Добронравову также запретили въезд на территорию страны. Затем съёмки возобновились под Минском в 2020 году и снова были приостановлены из-за коронавируса. В фильме заняты популярные актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов (Будько), Людмила Артемьева и Александр Феклистов (Ковалевы), Николай Добрынин и Олеся Железняк (Митяй и Лариса) и другие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 021 / сут.
Умерли
100 тыс.+384 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 618 / сут.
- Володин высказался за исключение Украины из Совета Европы
- Депутаты высказались за ужесточение правил приема таксистов на работу
- Исследование: у детей-сладкоежек могут возникнуть проблемы с памятью
- На МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха
- Toyota представила автомобиль для перевозки вакцин от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru