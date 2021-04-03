Олеся Железняк раскрыла подробности съемок седьмого сезона сериала «Сваты»

«Надеемся доснять сезон летом. Сами не знаем, когда он выйдет на экран. Надеюсь, к зиме», - сказала Железняк.

Актриса объяснила, что большинство участников съёмочной группы живут на Украине, их не удавалось собрать вместе почти год, сообщает SMNews.

Напомним, украинский сериал «Сваты» о взаимоотношениях старшего поколения семей Будько и Ковалевых появился на экранах в 2008 году. Сериал был запрещен на Украине в ноябре 2017 года из-за политической ситуации, российскому актеру Федору Добронравову также запретили въезд на территорию страны. Затем съёмки возобновились под Минском в 2020 году и снова были приостановлены из-за коронавируса. В фильме заняты популярные актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов (Будько), Людмила Артемьева и Александр Феклистов (Ковалевы), Николай Добрынин и Олеся Железняк (Митяй и Лариса) и другие.

