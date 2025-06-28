Олеся Иванченко призвала не называть ее «заменой» Заворотнюк

Иванченко призналась, что Заворотнюк является одной из ее любимых артисток.



По словам Иванченко, именно благодаря персонажу Заворотнюк в известном ситкоме она научилась верить в себя. В этой связи ведущую задевают слова о том, что она «заменит» Заворотнюк в проекте «Няня Оксана».

Напомним, Иванченко сыграет в ремейке комедийного ситкома «Моя прекрасная няня».

Ранее режиссер Эдуард Радзюкевич выразил сомнение в том, что ремейк ситкома сможет повторить успех оригинала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

