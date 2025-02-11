Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
11 февраля 202519:17
Народный артист СССР Олег Стриженов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом в соцсетях заявила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженов.
Она также напомнила, что отпевание актёра пройдёт 12 февраля в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трёх Горах.
Олег Стриженов умер 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Предварительной причиной смерти называют последствия ишемического инсульта.
Соболезнования родным и близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru