Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист СССР Олег Стриженов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом в соцсетях заявила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженов.

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Она также напомнила, что отпевание актёра пройдёт 12 февраля в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трёх Горах.

Олег Стриженов умер 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Предварительной причиной смерти называют последствия ишемического инсульта.

Соболезнования родным и близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР- ТАСС / Борис Кавашкин
ТЕГИ:Троекуровское КладбищеПохороныНародный АртистЕкатерина Стриженова

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