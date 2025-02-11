Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Она также напомнила, что отпевание актёра пройдёт 12 февраля в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трёх Горах.

Олег Стриженов умер 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Предварительной причиной смерти называют последствия ишемического инсульта.

Соболезнования родным и близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

