Добровольскую похоронили рядом с Максимовой и Мирошниченко

Могила актрисы находится на 21-м участке кладбища, который в народе называют «Аллеей актёров». Добровольскую похоронили рядом с народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко.

На церемонии прощания с Добровольской, которая прошла на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, кроме её родных и поклонников, присутствовали народные артисты РФ Константин Хабенский и Игорь Верник, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заслуженные артисты РФ Игорь Золотовицкий и Юлия Пересильд, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

Ранее в возрасте 88 лет умерла известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска, которую прозвали польской Марлен Дитрих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

