Добровольскую похоронили рядом с Максимовой и Мирошниченко
Народную артистку России Евгению Добровольскую, которая умерла 10 января на 61-м году жизни, похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.
Могила актрисы находится на 21-м участке кладбища, который в народе называют «Аллеей актёров». Добровольскую похоронили рядом с народными артистками РСФСР Раисой Максимовой и Ириной Мирошниченко.
На церемонии прощания с Добровольской, которая прошла на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, кроме её родных и поклонников, присутствовали народные артисты РФ Константин Хабенский и Игорь Верник, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, заслуженные артисты РФ Игорь Золотовицкий и Юлия Пересильд, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.
Ранее в возрасте 88 лет умерла известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска, которую прозвали польской Марлен Дитрих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В США согласовали запрет на автомобили с технологиями из РФ и КНР
- Комплекс ПВО Patriot развернут у границы с Украиной
- СМИ: В Австралии открыли новый подвид смертельно опасного паука
- СК РФ: Ректора НГАТУ задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
- НАТО анонсировал «беспрецедентные учения» в Европе
- Произошел масштабный сбой в работе российских операторов
- Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы Эстонии
- В Томской области два человека погибли при перевозке взрывчатки
- СМИ: Мошенники развели француженку на €830 тысяч под видом Брэда Питта
- В акватории Анапы очистили все загрязнения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru