Олег Пеньковский, геи Чечни и 11 сентября. Какое кино покажут на фестивале «Сандэнс»

В США стартовал фестиваль независимого кино «Сандэнс». Это первый большой кинофорум сезона. Как правило, именно тут проходят первые показы фильмов, которые имеют все шансы стать сенсацией года.

Главных конкурсных программ четыре — американская драма, мировая драма, американская документалистика и мировая документалистика. Награды вручаются также в конкурсе NEXT, в программе короткометражек, есть и призы зрительских симпатий. Кому достанутся эти награды, станет известно 1 февраля.

В программе фестиваля 118 фильмов из 27 стран мира, 44 из них — дебюты.

Все самое громкое и знаменитое сосредоточено в программе «Премьеры». Тут покажут, например, «Глории» Джули Теймор, фильм, основанный на мемуарах феминистки Глории Стайнем. Ее в разные годы ее жизни играют Джулианна Мур и Алисия Викандер.

На фестивале будет представлен режиссерский дебют Вигго Мортенсена. Его лента «Падение» рассказывает историю семьи геев, к одному из которых приезжает его отец, человек консервативных взглядов.

Покажут байопик «Тесла» Майкла Алмерейды, в главной роли Итан Хоук, а в роли Томаса Эдисона - Кайл Маклохлан.

Очень интересный проект «Ценности» Сары Коланджело, политическая драма с Майклом Китоном и Стэнли Туччи, фильм о создании и работе фонда компенсации семьям жертв терактов 11 сентября и об адвокате, который честно пытается бороться с коррупцией в системе распределения государственных средств.

Много проектов с оскаровскими лауреатами. Самый интересный, по мнению кинокритиков, «Отец» 40-летнего французского драматурга Флориана Зеллера, отмеченного разнообразными премиями. Теперь он дебютирует как кинорежиссер. В фильме он снял Оливию Колман и сэра Энтони Хопкинса.