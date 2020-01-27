Олег Пеньковский, геи Чечни и 11 сентября. Какое кино покажут на фестивале «Сандэнс»
В США стартовал фестиваль независимого кино «Сандэнс». Это первый большой кинофорум сезона. Как правило, именно тут проходят первые показы фильмов, которые имеют все шансы стать сенсацией года.
Главных конкурсных программ четыре — американская драма, мировая драма, американская документалистика и мировая документалистика. Награды вручаются также в конкурсе NEXT, в программе короткометражек, есть и призы зрительских симпатий. Кому достанутся эти награды, станет известно 1 февраля.
В программе фестиваля 118 фильмов из 27 стран мира, 44 из них — дебюты.
Все самое громкое и знаменитое сосредоточено в программе «Премьеры». Тут покажут, например, «Глории» Джули Теймор, фильм, основанный на мемуарах феминистки Глории Стайнем. Ее в разные годы ее жизни играют Джулианна Мур и Алисия Викандер.
На фестивале будет представлен режиссерский дебют Вигго Мортенсена. Его лента «Падение» рассказывает историю семьи геев, к одному из которых приезжает его отец, человек консервативных взглядов.
Покажут байопик «Тесла» Майкла Алмерейды, в главной роли Итан Хоук, а в роли Томаса Эдисона - Кайл Маклохлан.
Очень интересный проект «Ценности» Сары Коланджело, политическая драма с Майклом Китоном и Стэнли Туччи, фильм о создании и работе фонда компенсации семьям жертв терактов 11 сентября и об адвокате, который честно пытается бороться с коррупцией в системе распределения государственных средств.
Много проектов с оскаровскими лауреатами. Самый интересный, по мнению кинокритиков, «Отец» 40-летнего французского драматурга Флориана Зеллера, отмеченного разнообразными премиями. Теперь он дебютирует как кинорежиссер. В фильме он снял Оливию Колман и сэра Энтони Хопкинса.
В этой же программе заявлена и еще одна громкая премьера, большой проект о важнейшем эпизоде мировой истории прошлого века. Фильм Доминика Кука «Железная кора» об Олеге Пеньковском и о британском агенте Гревилле Винне, его связном.
Пеньковский, офицер ГРУ Минобороны, в 60-е годы прошлого века вышел на связь с западными спецслужбами и передавал им информацию о состоянии советских ракетных войск. К его делу до сих пор относятся очень полярно. Он, по мнению разных экспертов, был либо шпионом, нанесшим СССР самый большой ущерб в истории отечественных спецслужб, либо человеком, спасшим мир от войны. Есть и еще одна популярная версия, что на самом деле он был дезинформатором.
Пеньковского играет Мераб Нинидзе, а Винна — Бенедикт Камбербэтч. Высока вероятность, что ленту купят для проката в России.
Второй фильм, связанный с Россией, не менее драматичен. Он называется «Добро пожаловать в Чечню», его снял американский режиссер и журналист-расследователь Дэвид Френс, а один из продюсеров — российский документалист Аскольд Куров.
Несколько лет назад СМИ писали о преследованиях, пытках и даже убийствах геев в Чечне. Руководство республики все обвинения отвергало.
«Добро пожаловать в Чечню» - фильм об том, как спасают тех, кого нет. Об активистах, пытающихся помогать жертвам и рискующих при этом своими жизнями. Влиятельное издание Indie Wire высоко оценил художественный, философский смысл ленты.
Кинофестиваль «Сандэнс», задуманный и созданный Робертом Рэдфордом при активной поддержке властей штата Юта, когда-то был исключительно американским событием. Но сегодня это определенно международная платформа. Хотя самое интересное все же — это сравнительно новые или совсем новые американские имена. Эксперты утверждают, что каждый «Сандэнс» - возможность появления новой звезды, настоящего ее рождения.
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