Олег Меньшиков сыграет принципиального судью

Кинокомпания Star Media начала работу над новым сериалом «Ваша честь», главную роль в котором сыграет актер Олег Меньшиков.

«Ваша честь» - российская адаптация израильского одноименного сериала, многосерийная лента была отмечена множеством локальных и международных наград.

В основу сюжет легка история принципиального и неподкупного судьи, для которого закон и справедливость не пустые слова. Однажды он узнает, что его сын попал в передрягу. Он без спроса взял машину и стал участником ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Судья решает лично привезти сына в полицию, чтобы тот сознался и понес наказание, но выясняется, что мотоциклист – сын одного самых опасных криминальных авторитетов города, которого герой Олега Меньшикова сам отправил за решетку. Если сын признает свою вину, это все равно, что подпишет себе смертный приговор. Справится ли судья с этой ситуацией, и на какие жертвы ему придется пойти?

В российском варианте сериала «Ваша честь» будет 8 серий, режиссером тв-шоу выступит Константин Статский, известный по сериалам «Мажор», «Закрытая школа», «Мост», «Полярный».

