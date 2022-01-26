Меньшиков объяснил отстранение Долина от спектакля за неделю до премьеры

Меньшиков отстранил Долина от режиссуры спектакля «Двенадцатая ночь» за неделю до премьеры и собрался доводить его до ума с новой командой. Худрук заявил, что спектакль «по творческим составляющим нельзя показывать зрителю».Режиссер Долин же считает, что из-за «дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии» не стоит указывать ему на дверь. Кроме того, он отметил, что Меньшиков играет в спектакле главную роль и не мог не видеть, в какой стилистике постановка рождается на свет. Тем не менее, по его словам, Меньшиков начал возмущаться только сейчас.