Меньшиков объяснил отстранение Долина от спектакля за неделю до премьеры
26 января 202218:54
Худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков записал ответ на открытое письмо режиссера Олега Долина (брата кинокритика Антона Долина). Видео с ответом появилось в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Меньшиков отстранил Долина от режиссуры спектакля «Двенадцатая ночь» за неделю до премьеры и собрался доводить его до ума с новой командой. Худрук заявил, что спектакль «по творческим составляющим нельзя показывать зрителю».
Режиссер Долин же считает, что из-за «дискуссии по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии» не стоит указывать ему на дверь. Кроме того, он отметил, что Меньшиков играет в спектакле главную роль и не мог не видеть, в какой стилистике постановка рождается на свет. Тем не менее, по его словам, Меньшиков начал возмущаться только сейчас.
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26 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru