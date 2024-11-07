Около 22 тысяч уникальных находок нашли в Твери в историческом кластере «Речной»

Около 22 тысяч уникальных предметов за период XIII-XX веков обнаружили археологи в ходе раскопок в Твери. Речь идёт о культурно-историческом кластере «Речной». Об этом объявлено на рабочей встрече в областном правительстве, которую провел глава региона Игорь Руденя.

Участники совещания обсудили перспективы создания культурно-исторического кластера в этой локации, где предполагается восстановить речной вокзал областного центра. Среди обнаруженных раритетов - ледник (погреб), относящийся к XVI веку.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории, будет сформировано на стрелке рек Волги и Тверца. Концепция здания речного вокзала уже утверждена. Внутри будут созданы музей, концертно-выставочный зал, информационно-туристический центр.

Первый речной вокзал в Твери был построен в 1935-1938 годах, он обрушился в 2018 году.

