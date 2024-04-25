Okko объявил дату выхода сериала «Калимба»

Новый психологический триллер «Калимба» выйдет 16 мая на платформе Okko, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Выход сериала «Спойлер» отложили на неопределенное время

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. В центре сюжета эксперимент, который решил провести психолог. Он запер в одном помещении жертв и их обидчиков, надев на испытуемых наручники, которые бьют их током, в случае неповиновения.

В сериале заняты Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Алена Михайлова и другие.

Ранее в России начали разработку сериала-байопика про Михаила Жванецкого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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