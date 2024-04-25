Okko объявил дату выхода сериала «Калимба»
Новый психологический триллер «Калимба» выйдет 16 мая на платформе Okko, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Сериал будет состоять из восьми эпизодов. В центре сюжета эксперимент, который решил провести психолог. Он запер в одном помещении жертв и их обидчиков, надев на испытуемых наручники, которые бьют их током, в случае неповиновения.
В сериале заняты Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Алена Михайлова и другие.
Ранее в России начали разработку сериала-байопика про Михаила Жванецкого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru