Выход сериала «Спойлер» отложили на неопределенное время

Анонсированная премьера детективного сериала «Спойлер», которая должна была состоятся 18 апреля, отложена на неопределенный срок, сообщает «Кинопоиск».

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В центре сюжета – история предпринимателя Андрея Оболенского, который становится кандидатом-спойлером действующего губернатора. Ему поставлена задача оттянуть на себя голоса основного конкурента главы региона на предстоящих выборах, а затем сойти с дистанции.

Сериал был снят несколько лет назад. В главных ролях Макс Матвеев, Алексей Гуськов, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Сергей Газаров, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Александра Урсуляк и другие артисты.

Ранее стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Кинопоиска
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