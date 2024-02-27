Охлобыстин заявил, что в ремейке «Интернов» нет смысла
Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что не видит смысла в ремейке комедийного сериала «Интерны». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Ранее в России пересняли несколько фильмов и перезапустили ряд проектов, популярных в прошлом. В частности, на экраны вышли «Папины дочки. Новые», планируется выпуск продолжений сериалов «Не родись красивой» и «Молодежка», проектов «Фабрика звезд» и «Наша Russia».
Как отметил Охлобыстин, он не очень любит ремейки.
«Мне кажется, что все оригинальное должно быть. Хотя иногда это бывает прекрасно. "Даун Хаус" был, "Соловей-разбойник" сейчас пока не по делу, "Интерны" - там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — считает артист.
Сериал «Интерны» выходил на телеканале ТНТ в 2010-2016 годах. Иван Охлобыстин исполнил в проекте роль доктора Быкова, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru