Охлобыстин заявил, что в ремейке «Интернов» нет смысла

Ранее в России пересняли несколько фильмов и перезапустили ряд проектов, популярных в прошлом. В частности, на экраны вышли «Папины дочки. Новые», планируется выпуск продолжений сериалов «Не родись красивой» и «Молодежка», проектов «Фабрика звезд» и «Наша Russia».

Как отметил Охлобыстин, он не очень любит ремейки.

«Мне кажется, что все оригинальное должно быть. Хотя иногда это бывает прекрасно. "Даун Хаус" был, "Соловей-разбойник" сейчас пока не по делу, "Интерны" - там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — считает артист.

Сериал «Интерны» выходил на телеканале ТНТ в 2010-2016 годах. Иван Охлобыстин исполнил в проекте роль доктора Быкова, напоминает Ura.ru.

