Охлобыстин заявил об ухудшении здоровья Михаила Ефремова

По его словам, отбывающий наказание актер «Современника», пытается как-то держаться, но уже насквозь больной.

«Он давно уже всё осознал», - подчеркнул Охлобыстин и призвал помиловать актера, выпустив его на свободу.

Артист добавил, что не перестает молиться за здоровье друга.

Ранее депутат Елена Драпеко пожелала актеру Ефремову досрочного освобождения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

