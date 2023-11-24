Охлобыстин заявил об ухудшении здоровья Михаила Ефремова

Актер Иван Охлобыстин заявил об ухудшении здоровья, находящегося в колонии, Михаила Ефремова, сообщает aif.ru.

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По его словам, отбывающий наказание актер «Современника», пытается как-то держаться, но уже насквозь больной.

«Он давно уже всё осознал», - подчеркнул Охлобыстин и призвал помиловать актера, выпустив его на свободу.

Артист добавил, что не перестает молиться за здоровье друга.

Ранее депутат Елена Драпеко пожелала актеру Ефремову досрочного освобождения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеКолонияМихаил ЕфремовИван Охлобыстин

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