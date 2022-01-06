Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
5 января 202223:59
Церемония вручения премии «Грэмми» перенесена из-за коронавируса на неопределенное время. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.
Причиной стал новый штамм «омикрон», обладающей повышенной заразностью. Организаторы посчитали, что безопасность участников мероприятия будет сложно обеспечить.
Церемония должна была состояться 31 января. Новая дата будет установлена позднее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли из-за коронавируса
- Токаев заявил о боях с участием ВВС под Алма-Атой
- ВОЗ зафиксировала максимум суточных заражений COVID за всю пандемию
- Президент Казахстана попросил страны ОДКБ помочь бороться с терроризмом
- Неизвестный сообщил о «минировании» всех ТЦ в Подмосковье
- В МИД РФ призвали россиян не посещать людные места в Казахстане
- В Казахстане во время протестов погибли восемь силовиков
- ООН призвали протестующих и власти Казахстана воздержаться от насилия
- США не станут по пунктам отвечать на предложения РФ по безопасности
- Генерал-майор ВВС Казахстана призвал членов ОДКБ ввести войска в страну
5 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru