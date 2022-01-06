Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли из-за коронавируса

Церемония вручения премии «Грэмми» перенесена из-за коронавируса на неопределенное время. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.

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Причиной стал новый штамм «омикрон», обладающей повышенной заразностью. Организаторы посчитали, что безопасность участников мероприятия будет сложно обеспечить.

Церемония должна была состояться 31 января. Новая дата будет установлена позднее.



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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
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