Объявлены номинанты на премию «Золотая маска» за сезон 2023/2024

Национальная театральная премия «Золотая маска» опубликовала список номинантов за сезон 2023/2024 годов. В этом году на награду претендуют 567 заявок, которые участвуют в 34 номинациях. В трех номинациях пока не определены претенденты.

В категории «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма» шесть номинантов, среди которых постановки «Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова), «Гроза» (Русский драматический театр), «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии), «Соборяне» (Русское концертное агентство), «Халхин гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева) и «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр).