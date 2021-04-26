Объявлены лауреаты премии «Оскар»

Лучшим фильмом года названа картина Хлои Чжао «Земля кочевников». Главная героиня Фрэнсис Макдорманд удостоилась награды в номинации «лучшая женская роль». Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года.

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм «Отец». «Оскар» за лучший оригинальный сценарий достался британской актрисе Эмиральде Феннел за сценарий к ленте «Девушка, подающая надежды». Лучшим иностранным художественным фильмом стала картина датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной». Мультфильм «Душа» признан лучшим анимационным фильмом, а лучшим документальным стал «Мой учитель — осьминог».

Южнокорейская актриса Юн Ё-джон стала «лучшей актрисой второго плана» за роль в картине «Минари». Награды за лучшую операторскую работу и декорации взяла лента «Манк».

Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You к фильму «Иуда и черный мессия».

Напомним, из-за эпидемии COVID-19 церемония проходила перед сравнительно небольшой аудиторией - всего 170 гостей. Они должны были сдать накануне церемонии три теста на коронавирус.

