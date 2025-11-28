Объявлены финалисты V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий
В Москве объявили финалистов V Юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Она присуждается профессионалам, проектам, компаниям, городам и регионам за их достижения в сфере креативных индустрий и значимый вклад в развитие российской креативной экономики. В этом году на её соискание было подано более 1 200 заявок, из них экспертное жюри отобрало 33 финалиста в 11 номинациях: «Креативный регион», «Креативное событие», «Культурный код», «Креативная интеграция», «Агрокреаномика», «Креативные инновации», «Креативный тренд», «Импульс воздействия», «Глобальная креаномика», «Компетенции в креаномике» и «Креативный город».
«В дополнение к 11 основным номинациям в этом году появилась специальная номинация "Молодые профессионалы” от “Таврида.АРТ”. Очень важно не только показывать мэтров, но и молодых специалистов, которых сегодня мы тоже чествуем и делаем на них большую ставку», — рассказала президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.
За историю работы общее количество полученных заявок на получение премии преодолело отметку в 6 000, определены 183 финалиста и 49 лауреатов, сформировано профессиональное сообщество лидеров креативной экономики.
Наградой для лауреатов станет символическая статуэтка в форме семечки, созданная студентами Академии Штиглица, — знак бесконечного творческого потенциала. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения 1 декабря в концертном зале «Зарядье».
Режиссер-постановщик торжественной церемонии Алексей Франдетти отметил, что важно сконцентрироваться на личности творца и его креативной энергии. По его словам, церемонию вручения премии было решено провести в форме квартирника или диалога.
