Объявлены даты проведения кинофестиваля «Кинотавр»

Организаторы сообщили, что решили не переносить фестиваль в онлайн, сообщает телеканал «360». Однако из-за пандемии коронавируса на «Кинотавр» соберется меньше гостей. Развлекательная программа будет сокращена, все пройдет с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

Фестиваль в этом году сдвинут на более поздние даты. Ранее предполагалось, что он состоится с 7 по 14 июня в Сочи.

