Объявлены даты проведения кинофестиваля «Кинотавр»

Организаторы «Кинотавра» объявили датами проведения 30-го кинофестиваля 11-18 сентября. Традиционно он пройдет в Сочи.

Организаторы «Кинотавра» сообщили о переносе кинофестиваля

Организаторы сообщили, что решили не переносить фестиваль в онлайн, сообщает телеканал «360». Однако из-за пандемии коронавируса на «Кинотавр» соберется меньше гостей. Развлекательная программа будет сокращена, все пройдет с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

Фестиваль в этом году сдвинут на более поздние даты. Ранее предполагалось, что он состоится с 7 по 14 июня в Сочи.

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ФОТО: RIAN
ТЕГИ:Кинофестиваль
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