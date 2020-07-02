Объявлены даты проведения кинофестиваля «Кинотавр»
Организаторы «Кинотавра» объявили датами проведения 30-го кинофестиваля 11-18 сентября. Традиционно он пройдет в Сочи.
Организаторы сообщили, что решили не переносить фестиваль в онлайн, сообщает телеканал «360». Однако из-за пандемии коронавируса на «Кинотавр» соберется меньше гостей. Развлекательная программа будет сокращена, все пройдет с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.
Фестиваль в этом году сдвинут на более поздние даты. Ранее предполагалось, что он состоится с 7 по 14 июня в Сочи.
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