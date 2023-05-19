Объявлена дата выхода новых серий «Футурамы»
Принадлежащий The Wlat Disney Company онлайн-кинотеатр Hulu объявил, что продолжение культового мультсериала «Футурама» выйдет 24 июля.
В сообщении говорится, что в новом сезоне будет всего 10 эпизодов, над которыми работали авторы знаменитого шоу Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг. К озвучке персонажей вернулись практически все актёры озвучки, в том числе Джон Ди Маджио, чьим голосом говорит робот Бендер.
Также Hulu опубликовал 17-секундный тизер, в котором показали несколько кадров из новых серий.
Ранее стриминговый сервис Max объявил, что новый сезон сериала «И просто так», который является продолжением шоу «Секс в большом городе», выйдет 22 июня, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru