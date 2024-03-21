В Москве пройдет международный фестиваль научных мультфильмов «Мульт-наука»
Международный фестиваль научных мультфильмов «Мульт-наука» пройдет с 29 по 31 марта на ВДНХ в Москве, сообщает газета «Культура».
В павильоне «Атом» покажут лучшие образовательные анимационные фильмы со всего мира. Кроме того, там пройдут познавательные лекции, мастер-классы известных мультипликаторов, представят VR-кинотеатр и праздничный мультконцерт.
Все мультфильмы будут демонстрироваться в рамках фестиваля бесплатно.
Ранее стало известно, что международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru