В Москве пройдет международный фестиваль научных мультфильмов «Мульт-наука»

В павильоне «Атом» покажут лучшие образовательные анимационные фильмы со всего мира. Кроме того, там пройдут познавательные лекции, мастер-классы известных мультипликаторов, представят VR-кинотеатр и праздничный мультконцерт.

Все мультфильмы будут демонстрироваться в рамках фестиваля бесплатно.

Ранее стало известно, что международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

