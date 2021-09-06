Объявлен шорт-лист премии «Русский детектив»

Организаторы премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив» объявили книги и фильмы, претендующие на главный приз, сообщает ТАСС.

В номинации «Детектив года» в шорт-лист попали Александра Маринина («Безупречная репутация»), Николай Свечин («Взаперти») и Дарья Донцова («Милашка на вираже»).

За звание «Автор года» будут бороться Антон Чиж («Выгодный риск»), Наталья Андреева («МоLох») и Николай Свечин («Кубанский огонь»), а в номинации «Иностранный детектив» на главный приз претендуют Джон Маррс («Пассажиры»), Эва Гарсиа Саэнс де Уртури («Жало белого города») и Содзи Симада («Двойник с лунной дамбы»).

В финал номинации «Лучший фильм в жанре детектив» вышли кинокартины «Майор Гром: Чумной Доктор», «Дьявол в деталях», «Убийства по открыткам», «Ширли» и «Агата и смерть Х».

В категории «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив» за победу будут бороться киноленты «Казанова», «Спасская», «Курорт цвета хаки», а также «Лихач» и «Давай найдем друг друга».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что самыми популярными у россиян являются писатели Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%).

