Объявлен шорт-лист конкурса «Книга года - 2024»
Более 1200 книг от 135 издательств из 30 населённых пунктов России поступило на конкурс «Книга года - 2024». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
В сообщении говорится, что в шорт-лист премии попали 47 изданий, в том числе многотомные.
Организаторы напомнили, что конкурс проводится по 11 номинациям, среди которых «Книга года», «Проза года», «Поэзия года», «Поколение Некст» и другие.
Церемония награждения победителей состоится 5 сентября в Москве в электротеатре «Станиславский».
Ранее более 150 тысяч человек подали заявки на конкурс «Билет в Арктику», победители отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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