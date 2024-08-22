Объявлен шорт-лист конкурса «Книга года - 2024»

В сообщении говорится, что в шорт-лист премии попали 47 изданий, в том числе многотомные.

Организаторы напомнили, что конкурс проводится по 11 номинациям, среди которых «Книга года», «Проза года», «Поэзия года», «Поколение Некст» и другие.

Церемония награждения победителей состоится 5 сентября в Москве в электротеатре «Станиславский».

Ранее более 150 тысяч человек подали заявки на конкурс «Билет в Арктику», победители отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».