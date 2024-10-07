Объявлен сентябрьский ТОП-10 самых популярных у пиратов в России фильмов
Новый триллер М. Найта Шьямалана «Ловушка» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в сентябре текущего года. Соответствующий рейтинг был составлен компанией F.A.С.С.T.
Основой для списка стало количество обнаруженных в сети нелегальных копий. Второе место по этому показателю занял комедийный боевик «Одинокие волки»с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. В тройку лидеров также вошла картина «Наёмный убийца» Джона Ву.
В ТОП-10 также попали ленты «Ускорение», «Ворон», «Виды доброты», «Меган: К вашим услугам», «Подай знак», «Ребел Ридж» и «Уродина».
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что нелегальные распространители видеоконтента в сети продолжают терять свои доходы в РФ из-за роста доходов россиян, рассказал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru