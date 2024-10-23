Объявлен лонг-лист премии «Золотой Орел»

Награды будут вручаться в 23 номинациях, в том числе «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая музыка к фильму». Также выберут лучших актёра и актрису, причём не только в кино и на ТВ, но в онлайн-сериалах.

В частности, в лонг-лист попали такие проекты, как «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Непослушники», «Руки Вверх!», «Сто лет тому вперёд», «Амура», «Комбинация», «Слово пацана» и другие.

В списке претендентов на награды лучшим актёру и актрисе значатся Александр Робак, Сергей Безруков, Павел Деревянко, Владислав Прохоров, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Елизавета Боярская, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Даша Верещагина, Анастасия Уколова, Юлия Снигирь и другие.

«ХХIII Торжественная Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 31 января 2025 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм», - добавили в Академии.

Ранее президент Гильдии киноактёров США Фрэн Дрешер заявила, что актриса Джейн Фонда получит почётную премию Сесиля Б. Де Милля за достижения в кинокарьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

