«Объятий и рок-н-ролла!»: Алексей Горшенев пожелал всем добротной музыки в 2024 году
1 января 202411:00
Музыкант Алексей Горшенев заявил НСН, что год Дракона поможет россиянам улучшать свое благосостояние.
Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев в эфире НСН пожелал всем в 2024 году терпения, любви и уважения.
«Хочу поздравить всех с Новым годом. Желаю не терять ни в чем, только наращивать! Год Дракона нам должен в этом помочь, а мы не упустим момента и возможности. Желаю всем терпения и самообладания, чувства уважения к окружающим и к самому себе, любви и крепких объятий с близкими, хорошего рок-н-ролла и добротной музыки. С Новым годом, друзья! Увидимся», - пообещал музыкант.
Ранее певица Ольга Кормухина поздравила с Новым годом всех любителей рока, пожелав «нескончаемой, подлинной радости, как в детстве».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru