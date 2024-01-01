«Объятий и рок-н-ролла!»: Алексей Горшенев пожелал всем добротной музыки в 2024 году

Музыкант Алексей Горшенев заявил НСН, что год Дракона поможет россиянам улучшать свое благосостояние. 

Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев в эфире НСН пожелал всем в 2024 году терпения, любви и уважения.

«Хочу поздравить всех с Новым годом. Желаю не терять ни в чем, только наращивать! Год Дракона нам должен в этом помочь, а мы не упустим момента и возможности. Желаю всем терпения и самообладания, чувства уважения к окружающим и к самому себе, любви и крепких объятий с близкими, хорошего рок-н-ролла и добротной музыки. С Новым годом, друзья! Увидимся», - пообещал музыкант.

Ранее певица Ольга Кормухина поздравила с Новым годом всех любителей рока, пожелав «нескончаемой, подлинной радости, как в детстве».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Рок-н-роллНовый ГодАлексей Горшенев

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