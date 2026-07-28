Обучение как адаптация: Какие книги читают россияне для освоения новых навыков

Главным стимулом к обучению стало желание изменить карьерный путь — такой мотив назвали 60% респондентов, ещё 51% учатся из любопытства и ради расширения кругозора. В числе самых востребованных навыков на ближайший год лидирует искусственный интеллект (его хотят освоить 58% участников), также популярны дизайн, творчество, программирование и новые технологии. При этом книга остаётся важным инструментом для глубокого погружения в тему: 69% опрошенных читают, чтобы лучше понять интересующий вопрос.



При выборе учебной литературы россияне в первую очередь ориентируются на доверие к источнику — 59% обращают внимание на оценки других читателей, 41% ценят авторитет автора, а 37% ищут практические упражнения. Среди книг, способных вдохновить на обучение, чаще всего называли «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «Внутреннюю опору» Анны Бабич и «Думай и богатей» Наполеона Хилла.



Исследование также показало, что самообразование для многих становится продолжением формального обучения: 77% согласны, что вузы дают фундаментальные знания, а прикладные навыки помогают осваивать книги и курсы. Кроме того, 82% участников считают, что книги в той или иной степени помогают справляться со сложными периодами, структурировать мысли и находить решения через опыт других людей.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в пресс-центре НСН заявил, что россияне тянутся к классике, чтобы найти глубокие смыслы, а самым продаваемым автором в этой категории остается Федор Достоевский.

