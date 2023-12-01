«Объективно нездоров»: Джанго заявил о ненависти Макаревича к России
Музыкант и композитор Джанго (Алексей Поддубный) прокомментировал позицию лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ), который запретил скачивать свой альбом россиянам и белорусам.
Джанго назвал Макаревича «объективно нездоровым». По мнению исполнителя, лидер «Машины времени» ненавидит Россию.
«Лично я как его не слушал, так и не слушаю», - сказал певец в беседе с изданием «Абзац».
Ранее Макаревич признался, что не скучает по России. Артист полагает, что «страну очень сильно испоганили».
В конце октября музыкант избавился от всей недвижимости в России. Он продал долю в квартире на Ленинском проспекте в Москве и дом в коттеджном поселке «Павлово» Истринского района Московской области, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ФРГ зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии
- Дженнифер Лопес заявила, что с возрастом женщины становятся сексуальнее
- Группа The Rolling Stones анонсировала лайв-альбом Hackney Diamonds
- «Объективно нездоров»: Джанго заявил о ненависти Макаревича к России
- Эксперты Max Christmas посоветовали выбирать литые елки
- Катя Лель назвала популярность «Моего мармеладного» общероссийской победой
- Путин исключил Генри Резника и Шота Горгадзе из состава СПЧ
- Словацкие перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной
- Курьер в Санкт-Петербурге угрожал водителю топором
- Колумбийского футболиста дисквалифицировали за касание ягодиц девушки-стюарда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru