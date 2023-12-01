«Объективно нездоров»: Джанго заявил о ненависти Макаревича к России

Музыкант и композитор Джанго (Алексей Поддубный) прокомментировал позицию лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ), который запретил скачивать свой альбом россиянам и белорусам.

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Джанго назвал Макаревича «объективно нездоровым». По мнению исполнителя, лидер «Машины времени» ненавидит Россию.

«Лично я как его не слушал, так и не слушаю», - сказал певец в беседе с изданием «Абзац».

Ранее Макаревич признался, что не скучает по России. Артист полагает, что «страну очень сильно испоганили».

В конце октября музыкант избавился от всей недвижимости в России. Он продал долю в квартире на Ленинском проспекте в Москве и дом в коттеджном поселке «Павлово» Истринского района Московской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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