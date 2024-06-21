Биографический фильм о рок-группе Scorpions выйдет в 2025 году
Биографический фильм о немецкой рок-группе Scorpions разрабатывает кинокомпания ESX Entertainment, сообщает Deadline.
Будущая картина уже получила предварительное название «Ветер перемен» по названию легендарной баллады в исполнении рок-коллектива. По словам основателя ESX Entertainment Али Афшара, во времена, когда его семья бежала из Ирана в США, музыка Scorpions изменила и даже спасла ему жизнь. В центре сюжета будущей ленты будет история трёх друзей, влюбленных в рок-н-рол в послевоенной Германии.
Занять режиссерское кресло на проекте приглашен француз Алекс Ранаривело, ранее снявший «Прирожденного гонщика». Премьера фильма ожидается в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru