Биографический фильм о рок-группе Scorpions выйдет в 2025 году

Будущая картина уже получила предварительное название «Ветер перемен» по названию легендарной баллады в исполнении рок-коллектива. По словам основателя ESX Entertainment Али Афшара, во времена, когда его семья бежала из Ирана в США, музыка Scorpions изменила и даже спасла ему жизнь. В центре сюжета будущей ленты будет история трёх друзей, влюбленных в рок-н-рол в послевоенной Германии.

Занять режиссерское кресло на проекте приглашен француз Алекс Ранаривело, ранее снявший «Прирожденного гонщика». Премьера фильма ожидается в 2025 году.

Ранее стало известно, что Мел Гибсон подтвердил планы снять пятую часть «Смертельного оружия», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

