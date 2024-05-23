Кинокомпания «Лунапарк» представила продолжение сериала «Король и Шут»
Кинокомпания «Лунапарк» представила на питчинге Фонда кино фильм «Король и Шут. Как в старой сказке», который станет продолжением успешного сериала «Король и Шут» 2023 года.
Действия полнометражного проекта будут развиваться в сказочной вселенной по мотивам песен группы «Король и Шут», ранее презентованной в сериале. По сюжету миру угрожает Некромант, одолеть его предстоит главным героям.
Режиссером картины выступит Рустам Мосафир, который ранее работал над сериалом о группе. К своим ролям вернуться актеры Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков. Большая часть съемок пройдет в павильонах, также запланированы и натурные съемки в Санкт-Петербурге и Териберке
Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полнометражный фильм будет соответствовать возрастному ограничению 16+. Он также уточнил, что выход картины на большой экран запланирован на весну 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru