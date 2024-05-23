Кинокомпания «Лунапарк» представила продолжение сериала «Король и Шут»

Действия полнометражного проекта будут развиваться в сказочной вселенной по мотивам песен группы «Король и Шут», ранее презентованной в сериале. По сюжету миру угрожает Некромант, одолеть его предстоит главным героям.

Режиссером картины выступит Рустам Мосафир, который ранее работал над сериалом о группе. К своим ролям вернуться актеры Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков. Большая часть съемок пройдет в павильонах, также запланированы и натурные съемки в Санкт-Петербурге и Териберке

Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полнометражный фильм будет соответствовать возрастному ограничению 16+. Он также уточнил, что выход картины на большой экран запланирован на весну 2025 года.

