О группе «Иванушки International» снимут фильм

Про группу «Иванушки International» будет снят фильм, сообщает «РЕН ТВ».

Участники коллектива рассказали об этом перед концертом «25 лет на бис!», который прошел в Москве. «Новость, которая нас порадовала: будет сниматься полный метр про "Иванушек"», — сообщил Кирилл Андреев.

Андрей Григорьев-Аполлонов пошутил, что его товарищ по группе выдал тайну. «Этот фильм будет идти в кинотеатрах, мы долго к этому шли. Я, находясь с ребятами на гастролях, слышал столько историй интересных, классных, смешных. Говорю, это надо все объединить и показать», заявил Кирилл Туриченко.

На днях группа выпустила новую песню «Две звезды». Музыку написал композитор Игорь Матвиенко.

Напомним, продюсер и композитор Игорь Матвиенко получил звание народного артиста России. Он является одним из авторов многих песен из репертуара группы «Любэ». Группа является любимой у президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

