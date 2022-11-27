О группе «Иванушки International» снимут фильм
Про группу «Иванушки International» будет снят фильм, сообщает «РЕН ТВ».
Участники коллектива рассказали об этом перед концертом «25 лет на бис!», который прошел в Москве. «Новость, которая нас порадовала: будет сниматься полный метр про "Иванушек"», — сообщил Кирилл Андреев.
Андрей Григорьев-Аполлонов пошутил, что его товарищ по группе выдал тайну. «Этот фильм будет идти в кинотеатрах, мы долго к этому шли. Я, находясь с ребятами на гастролях, слышал столько историй интересных, классных, смешных. Говорю, это надо все объединить и показать», заявил Кирилл Туриченко.
На днях группа выпустила новую песню «Две звезды». Музыку написал композитор Игорь Матвиенко.
Напомним, продюсер и композитор Игорь Матвиенко получил звание народного артиста России. Он является одним из авторов многих песен из репертуара группы «Любэ». Группа является любимой у президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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