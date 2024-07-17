Режиссер «Брата 3» Переверзев снимет сериал о рэп-группе Centr

ЦАО Records совместно с кинокомпанией «Улица Сергея Эйзенштейна» заявили о работе над многосерийным художественным фильмом об известной рэп-группе CENTR, созданной Алексеем Долматовым (Гуфом) и Николаем Никулиным (Принцип).

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Картина расскажет о трех реперах, трех участниках группы - Птахе, Гуфе и Slim. Она будет основана на их личных рассказах, историях их членов семьи, а также всех, кто помогал им создавать лейбл «ЦАО Records». После серии интервью продюсеры планируют запустить всероссийский кастинг актеров на главные роли.

Режиссером фильма станет Валерий Переверзев («Брат 3»), съемки планируют начать в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что о британском рэпере Skepta снимут документальный фильм, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Антон Волков
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