НТВ объявил кастинг собак на главную роль в сериале «Мухтар»

Телеканал НТВ объявил кастинг овчарок на главную роль в сериале «Мухтар». Об этом сообщает пресс-служба канала.

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Уточняется, что стать кандидатом могут собаки старше полутора лет. Их владельцам предстоит заполнить анкету и прислать фотографию питомца.

Из присланных материалов будут удалённо отобраны участники кастинга, который пройдет 27 августа на ВДНХ в рамках Московской международной недели кино.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» актёр Никита Кологривый заявил, что внук народного артиста СССР Олега Янковского Иван попал в проект без какого-либо отбора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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