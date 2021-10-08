Шнейдеров пожелал новому Бонду остаться мужчиной

Давид Шнейдеров: «С точке зрения Клима Шипенко и Юлии Пересильд, я бы тоже за бесплатно с радостью слетал бы в космос. Однако, билет в качестве туриста в космос в Америке стоит $25 млн. А у нас потрачено около 8 млрд рублей на подготовку полета и космонавтов, 850 млн рублей примерный бюджет, это значит что в прокате фильм должен собрать 3 млрд рублей. На мой взгляд, гонка бездумная за американцами и я не уверен, что в ней есть смысл», - отметил кинокритик.

