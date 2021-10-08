Шнейдеров пожелал новому Бонду остаться мужчиной
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Режиссёра Шипенко и актрису Пересильд отправили в космос
На МКС кинематографисты впервые в истории проведут часть съемок фильма под рабочим названием «Вызов». В съемках участвуют актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Давид Шнейдеров: «С точке зрения Клима Шипенко и Юлии Пересильд, я бы тоже за бесплатно с радостью слетал бы в космос. Однако, билет в качестве туриста в космос в Америке стоит $25 млн. А у нас потрачено около 8 млрд рублей на подготовку полета и космонавтов, 850 млн рублей примерный бюджет, это значит что в прокате фильм должен собрать 3 млрд рублей. На мой взгляд, гонка бездумная за американцами и я не уверен, что в ней есть смысл», - отметил кинокритик.
В прокат вышел юбилейный 25-й фильм о Бонде «Не время умирать»
Это последний фильм "бондианы" с Дэниелом Крэйгом в главной роли. В мировом прокате картина показала себя с лучшей стороны, уже собрав $119 млн. Как утверждает студия Universal, это первый голливудский релиз в эпоху пандемии, чья касса превысила $100 млн без кинопроката в Китае.
Давид Шнейдеров: «Для меня все равно любимые Бонды - это Шон Коннери и Пирс Броснан. И мне интересно, что будет дальше. Мне, кажется, что франшиза нуждается в ребрендинге. Единственное, на мой самый субъективный в Российской Федерации взгляд, Бонд должен остаться: а) мужчиной; б) темноволосым; в) англичанином и г) естественно, с самой что ни на есть традиционной сексуальной ориентацией. Дальше посмотрим», - предложил собеседник НСН.
Игровой сериал о «Короле и шуте» появится через год
Сюжет базируется на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников. Режиссером сериала выступит Рустам Мосафир («Шаман», «Скиф»), сценарий напишет Дмитрий Лемешев («Околофутбола», «Контакт»). Оператор проекта — Никита Рождественский («Красный призрак», «Обитель»). Одним из продюсеров выступает Андрей «Князь» Князев, вокалист и лидер группы, написавший большинство текстов и часть музыки «Короля и шута».
Давид Шнейдеров: «Вот это очень интересно! Сериал базируется на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников. Очень интересно. Не могу себе представить, кто бы смог сыграть Михаила Горшенева», - добавил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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