Новый клип SHAMAN за сутки набрал более 1 млн просмотров на YouTube
Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «Исповедь» за сутки набрал более 1 млн просмотров на YouTube. Новое видео было размещено в Сети 26 января.
По сюжету «Исповеди», герой отправляется в православный храм, где батюшка срезает ему дреды. Сам SHAMAN считает свою новую работу обращением к богу. По его словам, он выразил в песне то, что «у него на душе».
SHAMAN стал популярным после песни «Я русский», ролик на эту песню собрал более 25 млн просмотров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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