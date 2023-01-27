Новый клип SHAMAN за сутки набрал более 1 млн просмотров на YouTube

По сюжету «Исповеди», герой отправляется в православный храм, где батюшка срезает ему дреды. Сам SHAMAN считает свою новую работу обращением к богу. По его словам, он выразил в песне то, что «у него на душе».

SHAMAN стал популярным после песни «Я русский», ролик на эту песню собрал более 25 млн просмотров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







