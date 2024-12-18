Евгений Цыганов сыграет роль полицейского в экранизации повести Стругацких
Актер Евгений Цыганов исполнит роль Петера Глебски в новой экранизации повести братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста». Об этом сообщили на защите проектов в Фонде кино.
Режиссером проекта выступит Александр Домогаров-младший. По его словам, персонаж Петера Глебски станет каркасом истории, его личная драма будет влиять на ход истории.
Сюжет расскажет о том, как детектив приезжает в отель, и ему попадается настоящее дело. При этом герой переживает сложный период конфликтов с самым близким для себя человеком, дочерью.
«Отель - это метафора внутренней пустоты Глебски, его ошибок, которые он должен попытаться исправить. Евгений Цыганов, на мой взгляд, один из немногих актеров, кому по силам сыграть такого сложного персонажа», - пояснил Домогаров-младший.
На данный момент завершается подготовительный период работы над проектом, съемочный процесс планируют начать в начале 2025 года. Фильм будет снят в сотрудничестве с Первым каналом.
Ранее Цыганов стал победителем на фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в номинации «Герой „Нового сезона“» за роль в сериале «Первый номер» от Kion, передает «Радиоточка НСН».
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