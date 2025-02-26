Новый худрук «Ленкома» Панков намерен убрать из репертуара спектакли Франдетти
Все спектакли в «Ленкоме», поставленные после смерти Марка Захарова, в том числе, бывшего главного режиссера Алексея Франдетти, постепенно будут выводится из репертуара. Об этом заявил новых художественный руководитель театра Владимир Панков, сообщает «Газета.Ru».
Панков подчеркнул, что в ближайшие два года, начиная со следующего сезона, ставить на сцене «Ленкома» будет только он сам.
«Не потому что так будет всегда, а надо просто «настроить инструмент». Должно выйти, как минимум, четыре моих спектакля, чтобы мы могли добиться слаженности, устойчивой позиции», — пояснил режиссер.
Ранее худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Певцова и Захаровой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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