Новый худрук «Ленкома» Панков намерен убрать из репертуара спектакли Франдетти

Панков подчеркнул, что в ближайшие два года, начиная со следующего сезона, ставить на сцене «Ленкома» будет только он сам.

«Не потому что так будет всегда, а надо просто «настроить инструмент». Должно выйти, как минимум, четыре моих спектакля, чтобы мы могли добиться слаженности, устойчивой позиции», — пояснил режиссер.

Ранее худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Певцова и Захаровой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



