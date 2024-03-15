Новый фильм Владимира Грамматикова «Смотри на меня» выйдет в прокат в сентябре

В главной роли - Александра Урсуляк, в ленте снялись также Евгения Симонова и Евгений Стеблов. В центре сюжета история многодетной семьи, которая в послевоенные годы отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего отца. Фильм основан на реальных событиях.

Ранее стало известно, что комедия с Никитой Кологривым в главной роли выйдет в прокат в конце октября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

