Новый фильм Владимира Грамматикова «Смотри на меня» выйдет в прокат в сентябре

Новый фильм режиссера Владимира Грамматикова «Смотри на меня», снятый по сценарию Андрея Кончаловского выйдет в российский прокат в сентябре 2024 года, передает ТАСС.

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В главной роли - Александра Урсуляк, в ленте снялись также Евгения Симонова и Евгений Стеблов. В центре сюжета история многодетной семьи, которая в послевоенные годы отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву в надежде найти пропавшего отца. Фильм основан на реальных событиях.

Ранее стало известно, что комедия с Никитой Кологривым в главной роли выйдет в прокат в конце октября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба KION
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