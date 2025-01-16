Новый фильм Ли Уоннелла «Человек-волк» получил разгромные оценки критиков

Кинокритики разгромили новый фильм режиссера хорроров Ли Уоннелла (известен по фильму «Пила») «Человек-волк». Картина заслужила лишь 58% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

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По мнению рецензентов, Уоннелл не раскрыл каких-либо новых идей в перезапуске классического фильма ужасов 1941 года. Ленту раскритиковали за предсказуемость сюжета, слабую проработку персонажей, абстрактные и тяжелые диалоги.

Вместе с тем некоторые зрители похвалили в новом фильме визуальную составляющую и подачу истории. Один из критиков назвал «Человека-волка» напряженным и захватывающим фильмом, а также особо отметил мастерство режиссера, качественный звуковой дизайн и достойные спецэффекты.

Ранее российский актер Юрий Борисов был номинирован на престижную премию Гильдии киноактеров США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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