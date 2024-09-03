Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции
Новый фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара «Комната по соседству» заслужил 18-минутные овации на Венецианском кинофестивале, сообщает Deadline.
Картина стала первой работой режиссера на английском языке. Главные роли в ней исполнили актрисы Джулианна Мур и Тильда Суинтон.
Картина рассказывает историю отношений двух давних подруг, одна из которых умирает от рака.
81-й Венецианский международный кинофестиваль открылся 28 августа премьерой картины Тима Бёртона «Битлджус Битлджус». В его программу также вошли фильмы«Джокер-2: Безумие для двоих» с Леди Гагой и Хоакином Фениксом, «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас, «Плохая девчонка» с Николь Кидман, «Комната по соседству» Педро Альмодовара и другие картины со звездами Голливуда.
Говоря о кинофестивале в Венеции, режиссер Александр Сокуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сильная программа кинофестиваля связана с европейскими страхами.
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