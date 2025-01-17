Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова отказалась говорить о планах

По ее словам, для начала нужно освоиться, во всём разобраться.

«Главной задачей на данный момент вижу - во всем соответствовать репутации и духу такого музея с большой историей и традициями, как ГМИИ им. Пушкина», - отметила Галактионова.

Ранее директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

