Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова отказалась говорить о планах

Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова заявил, что пока не готова говорить о планах, сообщает «Российская газета».

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По ее словам, для начала нужно освоиться, во всём разобраться.

«Главной задачей на данный момент вижу - во всем соответствовать репутации и духу такого музея с большой историей и традициями, как ГМИИ им. Пушкина», - отметила Галактионова.

Ранее директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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