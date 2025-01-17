Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова отказалась говорить о планах
17 января 202515:46
Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова заявил, что пока не готова говорить о планах, сообщает «Российская газета».
По ее словам, для начала нужно освоиться, во всём разобраться.
«Главной задачей на данный момент вижу - во всем соответствовать репутации и духу такого музея с большой историей и традициями, как ГМИИ им. Пушкина», - отметила Галактионова.
Ранее директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru