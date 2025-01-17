«Не комментирую»: Экс-глава Пушкинского музея Лихачева об уходе с должности
Елизавета Лихачева, покинувшая пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, заявила НСН, что пока не готова давать комментарии.
Экс-директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева в беседе с НСН пояснила, что на данный момент не готова комментировать свое внезапное увольнение.
«Я не комментирую пока», - сказала она.
Ранее издание Forbes со ссылкой на источник в Минкульте РФ сообщало, что к отставке Лихачевой привело множество причин. Среди прочего она якобы мало занималась музеем и не справилась со своей работой. При этом одним из поводов для увольнения стало то, что при Лихачевой музей не успел оформить произведения на вывоз в Китай, на большую сборную выставку из российских музеев - первую после отмены культурных обменов.
Искусствовед возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с марта 2023 года. Еще до назначения Лихачева была известна резкими заявлениями - в том числе в поддержку признанной иноагентом певицы Земфиры.
Появилась версия, что одной из причин увольнения Лихачевой стали её публичные заявления в поддержку Музея истории ГУЛАГа. Тот закрылся под странным предлогом в прошлом году, в январе там сменится директор.
Утром 17 января министр культуры России Ольга Любимова подтвердила сообщения СМИ, что новым генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова, которая с 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр «РОСИЗО», напоминает «Радиоточка НСН».
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