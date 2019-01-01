Новый «Человек-паук» продолжает удерживать лидерство в российском кинопрокате

Картина «Человек-паук. Вдали от дома» в течение второй недели подряд продолжает удерживать лидерство в российском кинопрокате. Об этом говорят данные портала kinobusiness.com. Эксперты сервиса выяснили, что сборы ленты режиссера Джона Уоттса составили 228 млн руб. За две недели в кинотеатрах РФ картина заработала свыше 1 млрд руб.

На второй позиции – по размеру кассовых сборов – расположился боевик Люка Бессона «Анна» с Сашей Лусс в главной роли. За первые выходные ленте удалось собрать 100 млн руб. Замыкает тройку лидеров анимационный фильм «История игрушек–4». За минувшие выходные мультфильм собрал 30,5 млн руб. При этом его общие сборы оцениваются в 497,8 млн руб.