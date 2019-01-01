Культура

Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии

2 июля18:08

Сергей Дворцевой стал членом Американской академии киноискусств. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации. Российский режиссер, снявший нашумевшую ленту «Айка», будет принимать участие в выборе претендентов на премию «Оскар», а также её лауреатов. Стало известно, что также в состав киноакадемии вошли певица Леди Гага, актер Том Холланд и актриса Элизабет Мосс – она исполнила главную роль в сериале «Рассказ служанки».

Добавим, в общей сложности в этом году в состав киноакадемии включены 842 человека из 59 стран.

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Ранее НСН писала, что режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. 73-летний Линч трижды был номинирован на эту престижную награду в категории «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Кроме того была номинация в категории «Лучший адаптированный сценарий» (картина «Человек-слон»).

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ФОТО: flickr/prayitno
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