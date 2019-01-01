Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии

Сергей Дворцевой стал членом Американской академии киноискусств. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации. Российский режиссер, снявший нашумевшую ленту «Айка», будет принимать участие в выборе претендентов на премию «Оскар», а также её лауреатов. Стало известно, что также в состав киноакадемии вошли певица Леди Гага, актер Том Холланд и актриса Элизабет Мосс – она исполнила главную роль в сериале «Рассказ служанки».

Добавим, в общей сложности в этом году в состав киноакадемии включены 842 человека из 59 стран.