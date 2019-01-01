Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии
Сергей Дворцевой стал членом Американской академии киноискусств. Как пишет РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации. Российский режиссер, снявший нашумевшую ленту «Айка», будет принимать участие в выборе претендентов на премию «Оскар», а также её лауреатов. Стало известно, что также в состав киноакадемии вошли певица Леди Гага, актер Том Холланд и актриса Элизабет Мосс – она исполнила главную роль в сериале «Рассказ служанки».
Добавим, в общей сложности в этом году в состав киноакадемии включены 842 человека из 59 стран.
Ранее НСН писала, что режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. 73-летний Линч трижды был номинирован на эту престижную награду в категории «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Кроме того была номинация в категории «Лучший адаптированный сценарий» (картина «Человек-слон»).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
- Беспрецедентная трагедия. Контр-адмирал о пожаре на глубоководном аппарате Минобороны
- На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников
- Египет призвал Россию возобновить полёты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
- Учёные нашли «аномального виновника» наводнения в Иркутской области