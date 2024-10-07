Новый «Бегущий человек» выйдет осенью 2025 года

Основой для картины станет одноимённый роман Стивена Кинга - писатель выпустил его в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Впервые книгу экранизировали в 1987 году.

В первом «Бегущем человеке» главным героем был полицейский Бен Ричардс, попавший за решётку за отказ расстрелять безоружную толпу голодных людей. В новой версии персонаж решает участвовать в реалити-шоу с целью выиграть денежный приз и купить лекарства для больной дочери. Для этого ему нужно скрываться от профессиональных убийц в течение 30 дней.

В фильме 1987 года, который снял Пол Майкл Глейзер, главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Режиссёром нового «Бегущего человека» станет Эдгар Райт, а главного героя будет играть Глен Пауэлл.

Ранее в СМИ появилась информация, что киностудия DC собирается снять фильм о злодеях из Готэма, соперниках Бэтмена Бэйне и Дефстроуке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

