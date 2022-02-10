Новые серии «Футурамы» выйдут в 2023 году

Стриминговый сервис Hulu заказал 20 новых серий мультфильма «Футурама», сообщает американская газета Variety.

Отмечается, что их создание начнется уже в феврале. Премьера запланирована на 2023 год.

По данным источника, над продолжением знаменитого мультсериала будут работать авторы предыдущих сезонов Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг.