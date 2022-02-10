Новые серии «Футурамы» выйдут в 2023 году
Стриминговый сервис Hulu заказал 20 новых серий мультфильма «Футурама», сообщает американская газета Variety.
Отмечается, что их создание начнется уже в феврале. Премьера запланирована на 2023 год.
По данным источника, над продолжением знаменитого мультсериала будут работать авторы предыдущих сезонов Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг.
По словам президент Hulu Originals Крейга Эрвича, мультфильм считается культовым. Он также выразил надежду, что авторы сериала поспособствуют тому, чтобы канал Hulu стал любимым у поклонников жанра.
«Футурама» — американский научно-фантастический сериал. Действие мультфильма разворачивается в XXI веке в городе Новый Нью-Йорк, куда попал разносчик пиццы Филипп Фрай, который случайно заморозил себя в криокамере в 2000 году. Премьера «Футурамы» состоялась на канале Fox в 1999 году. Всего вышло семь сезонов сериала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru