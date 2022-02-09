«Смешарики» выпустили подкаст о финансовой грамотности

Группа анимационных компаний «Рики» совместно с Центром финансовой грамотности при Минфине разработали серию подкастов «Крош и Грош», нацеленную на повышение уровня финансовой грамотности среди детей до 7 лет.

В подкасте участвуют герой мультфильма «Смешарики» кролик Крош и главный редактор медиаресурсов «Мои финансы», радиоведущая Надежда Грошева. Отмечается, что для скачивания уже доступны первые пять выпусков проекта.

Продюсер «Смешариков» Татьяна Павлова добавила, что подкасты смогут донести азы финграмотности самым юным слушателям.



«Задача наших подкастов – гармоничная адаптация детей ко взрослой жизни. Всего за 3-4 минуты ведущие расскажут, кто придумал деньги, для чего нужны банки, откуда берется цена, как пользоваться пластиковой картой и многом другом», – отметила она.

В свою очередь, Грошева отметила, что подкаст вписывается в формат портала «Мои финансы» и может помочь родителям и педагогам.

«Мне давно хотелось поучаствовать в полезном проекте, ориентированном именно на детей, но чтобы информация была подана легко и весело. И вот, наконец, моя мечта сбылась! Вместе со «Смешариками» мы запустили детский подкаст о деньгах», – прокомментировала Надежда Грошева.

«Крош и Грош» должны обсуждать финансы на протяжении 20 эпизодов, каждый из которых длится 3-4 минуты. Отмечается, что персонаж Крош будет задавать интересующие детей вопросы про деньги, а «Грош» будет давать на них подробные ответы.

